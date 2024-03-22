Тарас Тополя о позиции Пугачевой: "Когда тут совершали преступления, можно бы более радикально высказываться"

Украинский певец, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя прокомментировал свое отношение к российским артистам, которые выступили против развязанной Россией войны в Украине.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" музыкант отметил, что не испытывает к ним агрессии. Артист говорит, что музыканты четко выразили свою антивоенную позицию, и он не может к ним негативно относиться. Как пример, Тополя привел Аллу Пугачеву. Впрочем, по мнению лидера "Антител", когда стало известно о зверствах оккупантов на территории Украины, стоило бы более радикально говорить о преступлениях.

Алла Пугачева / Фото: instagram.com/igorgulyaevofficial

"Я не слежу за ними. Я к артистам — "Мумий Тролль", "Би-2", Алла Пугачева – не чувствую агрессии, это точно! Объективно, если говорить об Алле Пугачевой, у нее есть характер. Она выражала свою позицию неоднократно. В какие-то критические моменты, когда здесь уничтожали детей, женщин, когда совершали преступления в Буче, Бородянке, возможно, можно было бы и более радикально высказываться. Но я не в их жизненных обстоятельствах, поэтому и на этом окей", — прокомментировал артист .

Тарас Тополя добавил, что и приязнь к так называемым "хорошим россиянам" не испытывает. Артист отметил, что их антивоенные высказывания и действия никак не влияют на войну в Украине, ведь Россия продолжает убивать невинных людей и ежедневно обстреливать города и поселки.

Тарас Тополя

"Я точно не ненавижу их. Но я не могу сказать, что я испытываю какую-то большую приязнь к ним. Такое вот, прозрачное отношение. Делаете — окей! Не будете выражать свою позицию — окей, ничего не изменится. Если бы их высказывания что-то сильно меняли… А так монстр держит весь каркас, двигается вперед… Они там где-то дают гастроли, что-то прокомментируют и что? Это их протест… Здесь надо понимать наше глубинное отличие. Наш протест – это Майдан", - добавил артист.

Напомним, ранее Тарас Тополя раскритиковал нынешний украинский шоу-бизнес и признался, почему негативно к нему относится.

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