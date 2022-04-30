Тарас Тополя о том, как снимал клип на дуэтный трек с Эдом Шираном в Харькове: "В поле, между позициями"

Тарас Тополя о том, как снимал клип на дуэтный трек с Эдом Шираном в Харькове: "В поле, между позициями"

Украинская группа "Антитела" и британская звезда Эд Ширан записали дуэтную песню.

Премьера трека, получившего название 2Step, состоится 2 мая. Солист коллектива Тарас Тополя поделился, как звезды творили трек.

В телемарафоне "Єдині новини" исполнитель поделился, что предложил коллаборацию именно Эд.

"Помните, как мы записали видео-предложение к нему принять участие в благотворительном концерте в Бирмингеме? В конце концов нам в этом отказали. Не сам Эд, а организаторы этого события, поскольку мы были в форме и держали оружие в руках, а у них это не совпадало с концепцией мероприятия. И затем через несколько дней команда Эда обратилась к нам с предложением сделать эту общую песню", – поделился звезда.

Тополя добавил, что команда согласилась, впрочем, не знала, как реализовать идею, поскольку Тарас и его коллеги защищают нашу страну на фронте.

"Но мы нашли варианты, конечно, мы не могли их не найти. Более того, наши друзья, Дмитрий Шмурак и команда сняли прекрасный видеоряд к этой песне, пока мы были в Харькове. Нам нужно было записать частицу синхронов, которые мы записали прямо здесь в Харькове, в поле, между позициями наших рот", – приоткрыл занавес знаменитость.

Кроме того, Тополя заинтриговал, что готовит песню со своей женой Alyosha.

Напомним, в Сети появился фрагмент песни "Антител" и Ширана. В композиции группа будет петь на украинском языке.

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