Тарас Тополя объяснил, как "Антитела" собираются сыграть концерт в Крыму летом 2024 года

Украинский певец, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя прокомментировал их концерт в Крыму, который они анонсировали на 23 августа 2024 года.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" лидер коллектива объяснил, что они запланировали выступление в Ялте, чтобы показать как и украинцам, что полуостров вернется в состав Украины и там будет сине-желтый флаг, так и россиянам, что оккупантов в любом случае выгонят с территории Крыма.

Тарас Тополя подчеркнул, что концерт "Антител" в Ялте обязательно состоится. Правда, точной даты музыкант сказать не может, ведь фронт непредсказуем, и события там меняются постоянно.

Анонс концерта группы "Антитела" в Крыму / Фото: instagram.com/antytila_official

"Концерт обязательно состоится. Вопрос только — когда. Анонс этого концерта – это наша четкая позиция, что Крым будет украинским. Анонс этого концерта – это месседж и к той аудитории, пожалуй, в первую очередь, и это еще раз артикулирование позиции группы "Антитела" и большого количества украинского общества, которое заставляют опустить нос и опустить руки из-за определенных сложностей, усталости и истощения за эти два года войны. Но мы не унываем и руки не опускаем. Мы валим, топим за своих, вперед с верой и уверенностью в победу. Эти вещи, как концерт в Ялте, это символические вещи, декларация о том, что Крым обязательно будет в Украине", — подчеркнул артист.

Тарас Тополя отметил, что "Антитела" будут делать все возможное, чтобы в Крыму снова был сине-желтый флаг. Артист подчеркнул, что нужно обязательно верить в победу Украины и войне с Россией и освобождение всех оккупированных территорий. Певец убежден, что даже нереальные вещи могут стать реальностью благодаря вере.

Группа "Антитила"

"Мы будем бороться и работать каждый на своем месте для того, чтобы там развевался украинский флаг и пели украинские артисты. Если кому-то это не нравится, если кто-то будет погружаться в боль, страдания, безнадежность и тотальную тревогу – это его дело. Напомню еще раз, если мыслить рационально, то Киев должен был упасть за неделю. Этого же не произошло! И много чего не произошло! Почему? Потому что иногда вера, надежда, свет, борьба, внутренняя сила делают больше, чем рационализм и любые расчеты. Если даже сейчас кажется что-то нереальным, завтра это становится реальным", — отметил музыкант.

Отметим, весной 2023 года группа "Антитела" удивила анонсом о проведении концерта в Ялте 23 августа 2024 года. Музыканты начали продавать билеты на событие и выразили уверенность, что летом Крым будет освобожден от российских оккупантов.

Напомним, ранее Тарас Тополя резко прошелся по украинскому шоу-бизнесу и захейтил современных артистов.

Читайте также: