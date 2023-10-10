Тарас Тополя ошеломил суммой, которую "Антитела" собрали на концерте в США для защитников

В настоящее время украинская группа "Антитела" находится в благотворительном концертном туре по городам США, где собирает средства на помощь украинским защитникам.

На днях музыканты отыграли концерт в Чикаго. Как признался лидер коллектива Тарас Тополя, во время выступления им удалось собрать на помощь ВСУ рекордную сумму средств. В частности, "Антитела" благодаря концерту получили 46 тысяч долларов.

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/tarastopolia

По словам Тараса Тополи, на эти средства они смогут приобрести 920 качественных аптечек для защитников, которые крайне необходимы на фронте.

"Уникальный концерт, на котором мы собрали 46 тысяч долларов. Это 920 хороших медицинских аптечек. 920 спасенных жизней. Спасибо всем, кто провел с нами этот эмоциональный вечер", — поделился Тарас Тополя.

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/tarastopolia

В настоящее время концертный тур "Антител" продолжается. Впереди у музыкантов еще пять концертов, на которых они будут и дальше собирать средства на помощь украинским защитникам.

Напомним, недавно Тарас Тополя поделился личным. Музыкант признался, как они с супругой Alyosha спасли брак во время войны.

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