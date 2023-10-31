Тарас Тополя ошеломил суммой, которую "Антитела" собрали в США для защитников: "Установили рекорд"

Лидер украинской группы "Антитела" Тарас Тополя поделился результатами благотворительных концертов по городам США и Канады.

К слову, участники коллектива находятся в мировом туре, где собирают средства на качественные аптечки для защитников. Цель музыкантов – собрать 500 тысяч долларов. На эту сумму можно приобрести 10 тысяч аптечек, крайне необходимых для военных на поле боя. "Антитела" уже отыграли все концерты в США и Канаде. Как признался Тарас Тополя, они собрали огромную сумму средств, а именно более 300 тысяч долларов.

Группа "Антитила" / Фото: instagram.com/antytila_official

"301 тысяча долларов! Это свыше 11,2 млн гривен. Это 6020 качественных медицинских аптечек или 6020 спасенных жизней наших защитников. Нам удалось собрать более половины от запланированной суммы в полмиллиона долларов и установить абсолютный рекорд благотворительных сборов в США и Канаде среди украинских артистов ", – поделился Тарас Тополя.

"Антитела" не только давали концерты, но и проводили благотворительные аукционы. Далее коллектив отправляется в тур по странам Европы. Музыканты планируют собрать оставшуююся сумму и приобрести необходимые аптечки.

Группа "Антитила" / Фото: instagram.com/antytila_official

"На наших концертах свои приходят к своим, чтобы послушать любимую украинскую музыку и по-настоящему поддержать наших защитников", – добавил Тарас Тополя.

Читайте также: