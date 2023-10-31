Тарас Тополя ошеломил суммой, которую "Антитела" собрали в США для защитников: "Установили рекорд"

Коллектив проводил благотворительные концерты, а также организовывал аукционы.
Лидер украинской группы "Антитела" Тарас Тополя поделился результатами благотворительных концертов по городам США и Канады.
К слову, участники коллектива находятся в мировом туре, где собирают средства на качественные аптечки для защитников. Цель музыкантов – собрать 500 тысяч долларов. На эту сумму можно приобрести 10 тысяч аптечек, крайне необходимых для военных на поле боя. "Антитела" уже отыграли все концерты в США и Канаде. Как признался Тарас Тополя, они собрали огромную сумму средств, а именно более 300 тысяч долларов.
"301 тысяча долларов! Это свыше 11,2 млн гривен. Это 6020 качественных медицинских аптечек или 6020 спасенных жизней наших защитников. Нам удалось собрать более половины от запланированной суммы в полмиллиона долларов и установить абсолютный рекорд благотворительных сборов в США и Канаде среди украинских артистов ", – поделился Тарас Тополя.
"Антитела" не только давали концерты, но и проводили благотворительные аукционы. Далее коллектив отправляется в тур по странам Европы. Музыканты планируют собрать оставшуююся сумму и приобрести необходимые аптечки.
"На наших концертах свои приходят к своим, чтобы послушать любимую украинскую музыку и по-настоящему поддержать наших защитников", – добавил Тарас Тополя.
Читайте также: