- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 136
- Время на прочтение
- 1 мин
Тарас Тополя осуществил мечту юного поклонника прямо во время концерта группы "Антитіла"
Мечта маленького гитариста стала реальностью прямо во время концерта — парень разделил сцену с кумирами.
Фронтмен группы «Антитіла» Тарас Тополя поделился эмоциональным моментом с концерта во Львове. Видео быстро разлетелось по соцсетям и растрогало пользователей.
Во время выступления в рамках всеукраинского тура «Вдома» один из юных зрителей обратился к музыкантам с просьбой разрешить ему сыграть вместе с ними одноименную песню на гитаре. Когда же мальчик получил слово, эмоции взяли верх — он настолько разволновался, что расплакался прямо в зале.
«"Мечтаю сыграть с вами "Вдома" на гитаре, очень очень…", — сказал и расплакался…»
Это произошло в середине концерта, между песнями. А уже через час Влад раздавал рок прямо со сцены и эпично завершил концерт.
«Мечтаешь? Действуй! Так работает. Львов, спасибо!» — написал Тополя, опубликовав видео.
Впрочем история получила неожиданное продолжение. В конце концерта музыканты пригласили парня на сцену.
Юный гитарист вышел с инструментом и уверенно сыграл вместе с группой, чем вызвал бурные аплодисменты зала.
Впоследствии стало известно, что мальчика зовут Влад. Он живет во Львове и преимущественно учится игре на гитаре самостоятельно, лишь иногда берет уроки у преподавателя. Песню «Вдома» парень выучил специально — хотел поддержать своих новых друзей, детей-переселенцев из Херсона и Донбасса.
Напомним, недавно Кристина Соловий исполнила песню «Хто, як не ти?» вместе со своим поклонником. Артистка осуществила мечту военного, который пережил плен.