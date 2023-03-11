Тарас Тополя отреагировал на сбежавший из Украины скандал с Андреем Щегелем: "Испытываю отвращение"

Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя на фоне скандала с беглецом Андреем Щегелем высказался о звездах, предавших Украину во время войны.

Музыкант признался, что сейчас чувствует отвращение к людям, которые бежали за границу или считают заработки ВСУ. Тополь не захотел называть имен, однако все было понятно о ком идет речь в речи певца.

"Не все звезды "сдали экзамен". Я не из тех людей, кто публично будет ставить клеймо. Есть куча публичных людей, к которым я лично чувствую отвращение. К примеру, было интервью, он какой-то юморист, или стендапер... Это же ретранслятор огромного количества таких, скажем так, "странных людей", которые считают зарплаты ВСУ. Они есть в обществе. Осуждать их я не могу, я не судья, но имею право испытывать к ним отвращение", — сказал Тополя в интервью Алексею Суханову.

Тарас Тополь / Фото: instagram.com/tarastopolia

Также музыкант поделился, как он изменился во время войны и заявил, что сейчас считает, что ему не стыдно перед своими детьми за свои поступки.

"Мне детям в глаза смотреть не стыдно. Мне с этим легко жить, просыпаюсь с фундаментом под ногами. Публично могли бы найти отмазки, почему мы за границей. Но перед собой это была бы пропасть. Я бы точно знал, что предал себя. Воевать будут все. Сегодня, возможно, еще не настал черед. Завтра он может прийти", — сказал Тарас.

Напомним, что скандал вокруг комика Андрея Щегеля разгорелся после того, как он в интервью рассказал, как сбежал из Украины в Турцию обманом и заявил о военных, что "это их выбор — погибать".

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