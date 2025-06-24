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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Тарас Тополя ответил Марьяне Безуглой, которая назвала уничтожение его квартиры ракетой "кармой"

В ночь на 23 июня взрывная волна разбила дом Тараса Тополи, а Марьяна Безуглая устроила из этого скандал и начала обвинять певца.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Марьяна Безуглая и Тарас Тополя

Марьяна Безуглая и Тарас Тополя

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя ответил народному депутату Марьяне Безуглой, которая назвала уничтожение его квартиры ракетой "кармой".

В ночь на 23 июня, когда Россия массированно обстреляла Украину, дом семьи исполнителя подвергся разрушениям. Баллистическая ракета попала в дом по соседству с артистом. Взрывная волна была настолько мощной, что и от квартиры Тараса Тополи не осталось и живого места. Пока семье певца сочувствуют, Марьяна Безуглая устроила скандал. Она заявила, что это все, мол, "карма".

"Фейковая служба - настоящая война. Настоящий российский шахед, ракета, которая не выбирает, или ты "порешал" в университете, чтобы не мобилизоваться, или ты VIP с фейковой службой. "Карма", - написала нардеп в своем Telegram.

Пост Марьяны Безуглой

Пост Марьяны Безуглой

Тарас Тополя в своем Facebook отреагировал на скандальные высказывания Безуглой. Он объявил сбор на ее "лечение" в размере одного миллиона гривен. Исполнитель добавил, если Безуглая не примет "помощь", то средства пойдут на поддержку семьям погибших защитников, которые служили вместе с группой "Антитела" в 130-м батальоне ТрО.

"Вот что действительно важно, действительно дело государственного значения, так это помочь народной избраннице с лечением", - написал Тополя.

Пост Тараса Тополи / © instagram.com/tarastopolia

Пост Тараса Тополи / © instagram.com/tarastopolia

Кстати, недавно Тарас Тополя давал интервью Маричке Падалко. Его полностью можно посмотреть по ссылке: ТАРАС ТОПОЛЯ: чорний список «Антитіл», перший секс, новий ХІТ і…Безугла

Напомним, в ночь на 23 июня российская баллистическая ракета уничтожила дом семьи Тараса Тополи. Произошло это в результате взрывной волны. Недавно жена певца Елена Тополя вышла на связь и сделала заявление.

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