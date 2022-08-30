Тарас Тополя ответил, почему согласился уехать с передовой и вернется ли в зону боевых действий

Лидер коллектива "Антитела" Тарас Тополя рассказал, почему согласился вернуться с фронта.

Музыкантам группы с начала полномасштабной войны неоднократно предлагали вернуться с передовой, чтобы принять участие в разных мероприятиях. Впрочем, артисты отказывались и утверждали, что должны нести службу.

Но решением главнокомандующего участников "Антител" откомандировали с фронта. Как рассказал Тарас Тополя, они должны были вернуться, ведь впереди их ждали торжественные мероприятия ко Дню Независимости и большой концерт в Польше с Эдом Шираном. Как признался вокалист, столь масштабные события нельзя было пропустить.

Антитела / Фото: instagram.com/antytila_official

"Антитела" продолжают быть бойцами "130 батальона", как это было в течение шести месяцев войны. Случилось все достаточно органично. Мы начали готовиться к выступлению с Эдом Шираном, нас пригласили поучаствовать в мероприятиях ко Дню Независимости. Это было очевидно, что в таких вещах следует участвовать и отказываться от этого нельзя. Тогда уже возник вопрос, как сделать это правильно. Решение, принятое главнокомандующим, мы с ним соглашаемся", — рассказал Тополя в эфире телемарафона.

Артист подчеркнул, что в течение шести месяцев полномасштабной войны он с другими участниками группы много чего сделал на передовой. Впрочем, для музыкантов пришло время защищать Украину на культурном фронте.

Тарас Тополя, Сергей Вусик и Дмитрий Жолудь / Фото: instagram.com/antytila_official

"Шесть месяцев полномасштабной войны "Антитела" отдали очень многое. Я могу уверенно сказать, что я горжусь своими коллегами, друзьями по группе, с которыми мы спасли много жизней. Я горжусь всем тем, что мы сделали за этот период. И дальше, пожалуй, очевидно, пора немного поработать на другом направлении, а именно продвижение украинской идеи и украинского нарратива за границей", — добавил Тарас.

Участники "Антител" продолжают быть бойцами "130 батальона", поэтому если будет приказ, чтобы музыканты вернулись в зону боевых действий, они его исполнят.

"Мы остаемся бойцами "130 батальона". Мы просто откомандированы, и не будем выходить в зону боевых действий. Но если будет решение главнокомандующего и отдельное распоряжение вернуться нам на передовую, то конечно, что выполним", — рассказал Тополя.

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