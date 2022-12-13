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Тарас Тополя ответил, стоит ли во время войны ставить дома новогоднюю елку

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
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Тарас Тополя ответил, стоит ли во время войны ставить дома новогоднюю елку

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/tarastopolia

Также музыкант рассказал об альтернативах, чем ее можно заменить.

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, который служит на передовой парамедиком, рассказал, уместно ли во время войны в Украине ставить дома новогоднюю елку на праздники.

В частности, артист убежден, что праздничную атмосферу, прежде всего, нужно устроить для детей, чтобы они отвлеклись от ужасов войны.

"Для меня елка – это возможность немного отвлечь детей, дать им счастье, радости, дать им возможность прийти, улыбнуться, сделать фотографию и погрузиться в атмосферу добра, света, Рождества, Нового года", — рассказал Тарас Тополя в интервью "24 Каналу".

Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia
Тарас Тополя / Фото: instagram.com/tarastopolia

Артист убежден, что праздничную елку нужно поставить дома. Впрочем, музыкант советует не делать все с размахом, а минимально украсить новогоднее дерево.

"Даже небольшую елку, хотя бы с минимальной иллюминацией, но нужно сделать. В первую очередь для них (для детей – ред.). Не нужно делать помпезных, масштабных каких-то инсталляций. Просто, я считаю, что нужно сделать место, к которому могли прийти и на несколько часов забыть обо всем ужасе, который творится вокруг", — поделился Тополя.

Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia
Тарас Тополя / Фото: instagram.com/tarastopolia

Певец также посоветовал альтернативу новогодней елке в случае отключения света. Музыкант отметил, что можно сделать интересную и праздничную инсталляцию из свечей.

"Если у вас нет возможности приобрести елку, создать новогоднюю атмосферу из гирлянд из-за отсутствия света, я советую придумать какую-нибудь интересную инсталляцию со свечей. Это также будет достаточно романтично и деткам понравится", — отметил Тополя.

Напомним, Светлана Тарабарова в этом году уже поставила дома новогоднюю елку. Беременная певица показала, как они с сыном и дочкой украшали праздничное дерево.

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Дата публикации
Просмотры
776
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