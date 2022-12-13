Тарас Тополя ответил, стоит ли во время войны ставить дома новогоднюю елку

Также музыкант рассказал об альтернативах, чем ее можно заменить.

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, который служит на передовой парамедиком, рассказал, уместно ли во время войны в Украине ставить дома новогоднюю елку на праздники.

В частности, артист убежден, что праздничную атмосферу, прежде всего, нужно устроить для детей, чтобы они отвлеклись от ужасов войны.

"Для меня елка – это возможность немного отвлечь детей, дать им счастье, радости, дать им возможность прийти, улыбнуться, сделать фотографию и погрузиться в атмосферу добра, света, Рождества, Нового года", — рассказал Тарас Тополя в интервью "24 Каналу".

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/tarastopolia

Артист убежден, что праздничную елку нужно поставить дома. Впрочем, музыкант советует не делать все с размахом, а минимально украсить новогоднее дерево.

"Даже небольшую елку, хотя бы с минимальной иллюминацией, но нужно сделать. В первую очередь для них (для детей – ред.). Не нужно делать помпезных, масштабных каких-то инсталляций. Просто, я считаю, что нужно сделать место, к которому могли прийти и на несколько часов забыть обо всем ужасе, который творится вокруг", — поделился Тополя.

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/tarastopolia

Певец также посоветовал альтернативу новогодней елке в случае отключения света. Музыкант отметил, что можно сделать интересную и праздничную инсталляцию из свечей.

"Если у вас нет возможности приобрести елку, создать новогоднюю атмосферу из гирлянд из-за отсутствия света, я советую придумать какую-нибудь интересную инсталляцию со свечей. Это также будет достаточно романтично и деткам понравится", — отметил Тополя.

Напомним, Светлана Тарабарова в этом году уже поставила дома новогоднюю елку. Беременная певица показала, как они с сыном и дочкой украшали праздничное дерево.

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