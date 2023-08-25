Тарас Тополя ответил, вернется ли на фронт и действительно ли к артистам-военным особое отношение

Солист украинской группы "Антитела" Тарас Тополя ответил на упреки, что на войне к артистам-военным особое отношение, а также честно признался, вернется ли на фронт.

По словам артиста, участники его коллектива с первых дней службы были в равных условиях со своими побратимами. Они вместе со всеми работали на "нуле", а также попадали под обстрелы.

Музыкант отметил, что свою публичность они использовали только в том случае, когда нужно было снабдить батальон необходимыми вещами.

Группа "Антитела" на фронте / Фото: instagram.com/antytila_official

"Я не знаю о своих коллегах, я знаю, что "Антитела" с первого дня и до того момента, пока нас не вывели из передовой, были абсолютно в равных условиях со всем батальоном. Никаких нюансов. Мы работали тупо "на нуле". Нам прилетало, нам базу развалило было, прямо во двор прилетел снаряд", – рассказал певец в интервью Славе Демину.

Сейчас Тарас Тополя помогает ВСУ в тылу. Как говорит исполнитель, он вернется на фронт, если будет соответствующий приказ от Валерия Залужного. Артист признается, что у него нет желания снова идти воевать, однако он понимает, что страну нужно защищать.

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/antytila_official

"Если Залужный скажет, то вернусь. Мы откомандированы его решением до распоряжений. Желания нет, конечно. Я увидел, почувствовал. У меня не было желания и в первый день воевать. Но есть желание и понимание того, что страна должна выстоять, страна должна выжить и ради этого нужно делать это. Я не получал удовольствия от войны, но мы приняли решение и пошли. Я не буду врать и говорить, что хочется вернуться туда. Когда мы вышли из передовой, то это особое состояние психики. Когда возвращаешься сюда, так оно немного, конечно, ломка есть", — поделился певец.

Отметим, с первых дней войны Тарас Тополя вместе с другими участниками группы "Антитела" служил парамедиком. Однако в конце августа прошлого года Валерий Залужный приказал, чтобы артисты возвращались в Киев.

Напомним, ранее Тарас Тополя признался, как во время войны изменились их отношения с женой Alyosha. Певец рассказал, как на их брак повлияло расстояние, потому что, как известно, музыкант находится в Украине, а его возлюбленная с детьми – в США.

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