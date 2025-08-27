ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1063
Время на прочтение
1 мин

Тарас Тополя подал в суд на Марьяну Безуглую, которая назвала его службу в ВСУ "фейковой"

Также артист раскрыл, куда пойдут средства, которые он собирал "на лечение" нардепа.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Тарас Тополя и Марьяна Безуглая

Тарас Тополя и Марьяна Безуглая

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя сообщил, что его юрист подал иск против народного депутата Марьяны Безуглой.

В интервью для Oboz.ua музыкант рассказал, что требует опровержения ее заявлений о том, что он якобы "фейково мобилизировался" и не проходил службу.

"Я делюсь этим впервые — мой юрист подал иск для опровержения клеветнической информации. Безуглая будет нести за это ответственность в суде", — сообщил артист.

Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia

Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia

Также он уточнил, что средства, собранные во время громкого публичного спора с депутатом, не будут использованы по ее предложению на "другие нужды". Поскольку Безуглая отказалась от диагностики и лечения, деньги будут направлены на поддержку детей погибших бойцов 130-го батальона, где служил Тополя.

Конфликт между Тарасом Тополей и Марьяной Безуглой: что известно

Музыкант и военнослужащий Тарас Тополя и народный депутат Марьяна Безуглая оказались в центре публичного конфликта после российского ракетного обстрела Киева 23 июня. В результате атаки было повреждено помещение семьи Тополи.

Нардеп прокомментировала это сообщение, упомянув его военную службу и назвав ее "фейковой". В ответ Тополя объявил сбор средств "на лечение" для Безуглой.

Напомним, недавно Тарас Тополя поделился, за какие средства восстанавливает разрушенную ракетой квартиру. Певец также рассказал, помогает ли государство средствами.

Дата публикации
Количество просмотров
1063
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie