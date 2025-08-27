- Дата публикации
Тарас Тополя подал в суд на Марьяну Безуглую, которая назвала его службу в ВСУ "фейковой"
Также артист раскрыл, куда пойдут средства, которые он собирал "на лечение" нардепа.
Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя сообщил, что его юрист подал иск против народного депутата Марьяны Безуглой.
В интервью для Oboz.ua музыкант рассказал, что требует опровержения ее заявлений о том, что он якобы "фейково мобилизировался" и не проходил службу.
"Я делюсь этим впервые — мой юрист подал иск для опровержения клеветнической информации. Безуглая будет нести за это ответственность в суде", — сообщил артист.
Также он уточнил, что средства, собранные во время громкого публичного спора с депутатом, не будут использованы по ее предложению на "другие нужды". Поскольку Безуглая отказалась от диагностики и лечения, деньги будут направлены на поддержку детей погибших бойцов 130-го батальона, где служил Тополя.
Конфликт между Тарасом Тополей и Марьяной Безуглой: что известно
Музыкант и военнослужащий Тарас Тополя и народный депутат Марьяна Безуглая оказались в центре публичного конфликта после российского ракетного обстрела Киева 23 июня. В результате атаки было повреждено помещение семьи Тополи.
Нардеп прокомментировала это сообщение, упомянув его военную службу и назвав ее "фейковой". В ответ Тополя объявил сбор средств "на лечение" для Безуглой.
Напомним, недавно Тарас Тополя поделился, за какие средства восстанавливает разрушенную ракетой квартиру. Певец также рассказал, помогает ли государство средствами.