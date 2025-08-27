Тарас Тополя подал в суд на Марьяну Безуглую, которая назвала его службу в ВСУ "фейковой"

Тарас Тополя и Марьяна Безуглая

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя сообщил, что его юрист подал иск против народного депутата Марьяны Безуглой.

В интервью для Oboz.ua музыкант рассказал, что требует опровержения ее заявлений о том, что он якобы "фейково мобилизировался" и не проходил службу.

"Я делюсь этим впервые — мой юрист подал иск для опровержения клеветнической информации. Безуглая будет нести за это ответственность в суде", — сообщил артист.

Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia

Также он уточнил, что средства, собранные во время громкого публичного спора с депутатом, не будут использованы по ее предложению на "другие нужды". Поскольку Безуглая отказалась от диагностики и лечения, деньги будут направлены на поддержку детей погибших бойцов 130-го батальона, где служил Тополя.

Конфликт между Тарасом Тополей и Марьяной Безуглой: что известно

Музыкант и военнослужащий Тарас Тополя и народный депутат Марьяна Безуглая оказались в центре публичного конфликта после российского ракетного обстрела Киева 23 июня. В результате атаки было повреждено помещение семьи Тополи.

Нардеп прокомментировала это сообщение, упомянув его военную службу и назвав ее "фейковой". В ответ Тополя объявил сбор средств "на лечение" для Безуглой.

Напомним, недавно Тарас Тополя поделился, за какие средства восстанавливает разрушенную ракетой квартиру. Певец также рассказал, помогает ли государство средствами.