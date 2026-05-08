Тарас Тополя похвастался накрашенными ногтями и макияжем от дочери: "Во-первых, это красиво"

Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia

Лидер группы «Антитела», украинский певец Тарас Тополя похвастался накрашенными ногтями и макияжем от дочери.

В своем Instagram исполнитель показал, как весело проводит время с 5-летней Машей. В частности, папа с дочкой устроил салон красоты. Все бьюти-процедуры Маша делала на отце, а тот был совсем не против, чтобы девочка экспериментировала.

В частности, дочь накрасила Тарасу Тополе ногти. Маша сделала довольно оригинальный маникюр бирюзовым и розовым цветами. Без макияжа тоже не обошлось. Дочь накрасила папе веки, а также держала в руках помаду, чтобы, очевидно, добавить блеска его губам.

Тарас Тополя поддержал Марийку. Артист отметил, что это очень красиво: «Во-первых, это красиво!».

Отметим, Тарас Тополя является отцом троих детей. Артист воспитывает сыновей Романа и Марка и дочь Марию. Детей исполнителю родила певица Елена Тополя, с которой он состоял в браке с 2013 года до 2025-го.

