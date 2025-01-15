Тарас Тополя показал подросшего 9-летнего сына от Alyosha и раскрыл его неожиданный талант

Лидер группы "Антитела", украинский певец Тарас Тополя впервые за длительное время показал своего старшего сына от певицы Елены Тополи, у которой ранее был псевдоним Alyosha.

Семейным контентом исполнитель поделился в Instagram. В частности, артист опубликовал фото, на котором изображен 9-летний Марк. Как рассказал Тарас Тополя, они всей семьей играли в настольную игру "Монополия". Оказалось, что у мальчика есть предпринимательский талант. Певец поделился, что Марк обыграл и маму, и папу, и младшего брата.

"Юный монополист обобрал до нитки маму, папу и брата", — поделился Тарас Тополя.

Старший сын Тараса Тополи и Alyosha / Фото: instagram.com/tarastopolia

Исполнитель признался, что во время игры в "Монополию" у них также возник конфуз. В частности, они приобрели в Сети украинскую версию, которая оказалась некачественной с кучей ошибок и без удачно расписанных правил. Поэтому семья вспоминала, как играть в "Монополию", а некоторые правила придумывала самостоятельно.

"Приобрели через Интернет украинскую версию "Монополии". Как оказалось, делали ее левой ногой: ни правил нормально не расписано, ни обозначений, куча ошибок. Ежики кололись, но продолжали есть кактус, вспоминали правила, что-то придумывали сами. И смешно, и грустно", – пожаловался артист.

Напомним, недавно Елена Тополя показывала редкое фото 4-летней дочери от Тараса Тополи. Пользователи отметили, что девочка – копия звездного отца.

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