Тарас Тополя показал редкое фото с 4-летней дочерью и ошеломил их сходством

Также исполнитель нежно поздравил жену и дочь с 8 Марта.

Лидер группы "Антитела", украинский певец Тарас Тополя показал редкое фото с дочерью Марией, а также женой Еленой.

Семейными фотографиями исполнитель поделился не просто так, а по случаю праздника 8 Марта. В частности, артист показал архивное фото с любимой супругой. На снимке счастливые влюбленные мыло позировали друг возле друга. Также Тарас Тополя показался с дочерью. На снимке можно было отлично разглядеть лицо 4-летней Машеньки. К слову, музыкант нежно поздравил родных ему людей с праздником 8 Марта.

Тарас и Елена Тополи / Фото: instagram.com/tarastopolia

"С праздником, мои любимые, неповторимые девочки! Всем женщинам желаю любви до безумия", — написал слова поздравления артист.

Тем временем подписчики Тараса Тополи обратили внимание на его сходство с дочерью. Пользователи просто заполонили комментарии словами, что Маша – папина копия.

Тарас Тополя с дочерью / Фото: instagram.com/tarastopolia

Папаня! Очень похоже!

Такая папаша девочка!

Так похожа на папу!

Напомним, недавно Елена Тополя запремьерила чувственную дуэтную песню. Также артистка представила клип, где в обтягивающем платье ошеломила стройной фигурой после похудения на 10 килограммов.

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