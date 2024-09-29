Тарас Тополя показался с Alyosha и сыном и рассекретил, какой приятный сюрприз они ему сделали

Музыкант признался, что благодаря возлюбленной и детям очень счастлив.

Лидер группы "Антитела", украинский певец Тарас Тополя восхитил редким фото с женой, певицей Еленой Тополей, у которой раньше был псевдоним Alyosha, и сыном.

Снимок был сделан в Ивано-Франковске, где у коллектива исполнителя был концерт. Как поделился в Instagram Тополя, он не видел семью месяц. Поэтому возлюбленная вместе с тремя детьми сделала ему сюрприз. Они приехали на концерт "Антител" в Ивано-Франковск.

Тарас Тополя поделился, что рад их приезду. По словам певца, встреча после месяца разлуки является особенной для него.

Тарас Тополя с женой и сыном Романом / Фото: instagram.com/tarastopolia

"Любимая с детьми приехала на концерт в Ивано-Франковск. Ждал очень, счастливый. После месяца на расстоянии – так особенно", — поделился артист.

Отметим, Тарас и Елена Тополя живут в браке с 2013 года. Вместе они воспитывают троих детей – сыновей Марка и Романа и дочь Марию.

Напомним, недавно Тарас Тополя рассекретил, сколько зарабатывает во время войны. Также певец рассказал о своем бизнесе.

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