Тарас Тополя показался с окровавленной головой возле перевернутого авто и рассказал, как попал в ДТП

Сегодня, 5 декабря, в Украине и мире отмечают День волонтера. С праздником всех причастных поздравила украинская группа "Антитела".

Музыканты в своем Instagram также рассказали о своей волонтерской деятельности. Коллектив поделился, что с 2014 года активно помогает украинским защитникам и обеспечивает военных вещами, которые крайне необходимы на фронте.

"Волонтерство с 2014 года является неотъемлемой частью как жизни группы "Антитела", так и нашего творчества. Сегодня наше дело продолжается в деятельности нашего благотворительного фонда и обеспечением военного фронта жизненно необходимыми вещами. Все наши ресурсы в тылу и передовой направлены только на одно – враг должен быть уничтожен", — говорится в сообщении группы.

Группа "Антитела" занимается волонтерством / Фото: instagram.com/antytila_official

Кроме того, музыканты опубликовали серию фотографий, где, в частности, были фото из ДТП. На снимках видны перевернутое авто и певец Тарас Тополя с окровавленной головой. Как рассказали музыканты, во время одой из волонтерских поездок они попали в ДТП, но ничего об этом не рассказывали. Артистки также подчеркнули, что с ними все хорошо.

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/antytila_official

"Во время волонтерских поездок случалось разное — обстрелы, аварии в том числе. Не обо всем рассказывалось или показывалось. Все живы, здоровы", — объяснили музыканты.

Группа "Антитела" попала в ДТП / Фото: instagram.com/antytila_official

Напомним, недавно группа "Антитела" попала в громкий скандал. Один из участников коллектива в грубой форме отказал украинскому защитнику, который просил дать ему разрешение на использование песни "Фортеця Бахмут".

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