Тарас Тополя повеселил Сеть забавной фотографией своего сына с гитарой

Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя поделился редким фото своего восьмилетнего сына.

Музыкант повеселил поклонников веселой фотографией сына Марка на своей странице в Instagram. На фото мальчик держал в руках отцовскую гитару, а также сделал забавное выражение лица – нахмурил брови и пристально смотрел в камеру.

В подписи к кадру звездный отец пошутил, что это уже растет новое поколение на смену нынешним "Антитілам".

"Антитела" junior. Сцена дрожит в ожидании", - пошутил Тополя.

Сын Тараса Тополи / Фото: instagram.com/tarastopolia

В комментариях мнение поклонников разделилось по поводу того, на кого из родителей больше похож мальчик. Некоторые считают, что Марк очень похож на отца, а кто-то пишет, что он – копия мамы, певицы Alyosha.

Очень похож на вас!

Настоящий красавец!

Сын – копия мамы!

Напомним, в начале сентября жена Тараса Тополи вместе с детьми вернулась в Украину. С начала полномасштабной войны звездная мама с двумя сыновьями и дочерью находилась в США.

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