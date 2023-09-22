Тарас Тополя повеселил Сеть забавной фотографией своего сына с гитарой

Мальчик позировал с папиным инструментом.
Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя поделился редким фото своего восьмилетнего сына.
Музыкант повеселил поклонников веселой фотографией сына Марка на своей странице в Instagram. На фото мальчик держал в руках отцовскую гитару, а также сделал забавное выражение лица – нахмурил брови и пристально смотрел в камеру.
В подписи к кадру звездный отец пошутил, что это уже растет новое поколение на смену нынешним "Антитілам".
"Антитела" junior. Сцена дрожит в ожидании", - пошутил Тополя.
В комментариях мнение поклонников разделилось по поводу того, на кого из родителей больше похож мальчик. Некоторые считают, что Марк очень похож на отца, а кто-то пишет, что он – копия мамы, певицы Alyosha.
- Очень похож на вас!
- Настоящий красавец!
- Сын – копия мамы!
Напомним, в начале сентября жена Тараса Тополи вместе с детьми вернулась в Украину. С начала полномасштабной войны звездная мама с двумя сыновьями и дочерью находилась в США.
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