Тарас Тополя после громкого развода честно признался, готов ли к новым романам: "Есть одно требование"

Тарас Тополя

Лидер группы «Антитела» Тарас Тополя, который недавно высказывался о разводе с экс-супругой Еленой, откровенно рассказал о новом этапе личной жизни.

Исполнитель признается, что сейчас сконцентрирован на творческой деятельности. Поэтому пока после разрыва 12-летнего брака не рассматривает серьезных отношений, хотя и не исключает других форматов общения. И все же Тарас отмечает, что сейчас его главный акцент не только на музыке, но и на развитии троих детей.

«Нет. Пока достаточно. Мне достаточно. У меня трое детей, за которых я ответственный и я продолжаю делать все как отец. Если серьезные отношения, то вообще нет. Я искренне говорю это. А о каких-то других… То понятно», — отметил певец в интервью Наталье Влащенко.

Отдельно музыкант поделился собственными принципами во взаимоотношениях. По его словам, фундамент любых отношений — это доверие. Артист подчеркивает, что готов прощать ошибки, но только до определенного предела. И добавляет, что только «может принять два ножа в спину, а третий никогда не простит».

«У меня одно требование к друзьям и отношениям — доверие. Если человек делает какие-то неприятные для меня вещи, но искренне говорит: „Да, я сделал/-ла это, потому что…“. И я прощаю первый раз и второй. На третий раз я завершаю общение. Это самое важное для меня. Если есть доверие, то я могу даже быть кардинально разных взглядов с человеком, но я это принимаю. Чего не могу принять — обман и предательство идеи или на бытовом уровне, или глобально что-то произошло. Без доверия ты ничего не построишь», — подчеркнул Тарас.

Также Тарас после пережитого опыта утверждает, что не обращался к психотерапевту. Он уверяет, что сейчас может справиться с внутренними переживаниями в одиночестве.

«Никогда не был у психолога, имею скептическое отношение. Наверное, скажу эгоцентрично, но я внутри настолько самодостаточен — мне не надо подсказок. Но я понимаю многих людей, которые ходят к ним», — добавил звезда.

