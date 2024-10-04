Тарас Тополя после обещания пойти в политику сделал заявление о Марьяне Безуглой: нардепка отреагировала

Солист группы "Антитіла" Тарас Тополя на фоне заявления о политических амбициях заговорил о народной депутатке Марьяне Безуглой.

Так, музыкант отреагировал на пост Безуглой в Сети, где она посоветовала ему "не приобщаться к интригам, которые и так уж привели к плачевным последствиям, стагнации". В своем фотоблоге артист сообщил, что якобы нардепка сама хотела присоединиться к его политическим силам, но они ей отказали в этом. Именно поэтому, по словам певца, она так негативно отзывается о его политических амбициях.

"Тополя придет – порядок наведет! Не хотел комментировать слухи о моем походе в политику. Но уже когда Марьяна Безуглая вышла со статьей и вспоминает меня, дает советы, то должен отреагировать. Марьяна Безуглая хотела попасть в мою политическую силу. Но к сожалению для нее и к счастью для нас мы ей отказали. И теперь она хочет, чтобы моя политическая карьера хорошо развивалась, поэтому раздает советы. Не знаю, насколько ценные", - рассказал Тополя.

Тарас Тополя

В то же время музыкант объяснил, что пока не собирается отказываться от концертов, чтобы полностью посвятить себя политике. Тарас утверждает, что его миссия – мировые благотворительные туры и сбор средств для ВСУ. И призвал пользователей проверять информацию.

"Если серьезно, то "Антитіла" и я как лидер группы не собираюсь в политику, по крайней мере, в ближайшее время. Мы сейчас находимся в благотворительном туре. Только вернулись из Штатов, где собрали 250 тыс. долл. для спецподразделений ГУР. Продолжаем сбор", – подчеркнул артист.

В свою очередь, на своей Facebook-странице Марьяна Безугла опровергла информацию и сообщила, что никаких договоренностей с Тарасом Тополей у них не было.

"Тарас Тополя не делал мне никаких предложений", — написала нардепка.

Марьяна Безуглая о заявлении Тараса Тополи

Напомним, недавно Тарас Тополя рассекретил, каким сюрпризом его обрадовала жена и сыновья.

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