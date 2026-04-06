Тарас Тополя после разрыва 12-летнего брака раскрыл договоренность с экс-супругой: "Есть договор"

Тарас Тополя / © скриншот с видео

Лидер группы «Антитела» Тарас Тополя, который недавно высказывался о причинах развода с экс-супругой Еленой, рассекретил их принципиальную договоренность.

Как оказалось, после принятия решения о расторжении 12-летнего брака бывшие супруги заключили договор, который предусматривает полную конфиденциальность личной жизни. По словам Тополи, именно поэтому он не намерен комментировать никакие нюансы разрыва — даже если вокруг будут появляться слухи или спекуляции вокруг его имени. Лишь добавил, что «время расставит все на свои места».

В то же время музыкант заверил, что остался честным перед собой и продолжает выполнять обязанности отца для их троих детей. Детали относительно финансовых вопросов или внутренних договоренностей он также отказался раскрывать в соответствии с договором.

Тарас и Елена Тополи с детьми / © instagram.com/alyoshasinger

«Не могу рассказывать, на ком лежит материальная часть, потому что у нас есть договоренность и договор. Что и как мы с ней говорили, на каком этапе мы сейчас — не буду комментировать. Я дал слово, что бы там ни происходило. Единственное могу сказать — меня совесть не мучает относительно того, как произошел развод и как я продолжаю выполнять свои родительские функции», — подчеркнул музыкант в интервью Маричке Довбенко.

И все же отдельно Тополя прокомментировал ситуацию в Instagram. По его словам, совместное заявление о разводе они планировали обнародовать вместе с Еленой, однако этого не произошло. Артист отметил, что так произошло из-за блокировки его экс-супругой, назвав ее поступок «несерьезным». Больше подробностей певец не дает.

«Случилось так, что кто-то заблокировал другого. В наших планах должна была быть совместная публикация. Я не отписывался от нее. Если кто-то кого-то блокирует, то автоматически удаляется подписка. Считаю это несерьезным. Относительно внутренних чувств или переживаний ничего не буду комментировать. Для чего это? Я живу свою жизнь и в прекрасных отношениях с детьми», — рассказал артист.

Отметим, Тарас и Елена Тополи были в статусе супругов с 2013 до 2025 года. За период брака у них родилось трое детей — два сына и дочь. О решении разойтись пара объявила в соцсетях после ряда кризисов. В заявлениях оба отметили, что не будут выносить грязного белья на публику.

Напомним, недавно 46-летняя телеведущая Марина Боржемская показала своего нового возлюбленного и как они вместе праздновали Вербное воскресенье.