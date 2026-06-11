Тарас Тополя после развода отказался от серьезных отношений и объяснил почему: "Вышел из строя"

Тарас Тополя / © YouTube-канал Марічка

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Лидер группы «Антитіла» Тарас Тополя откровенно высказался о личной жизни после развода с певицей Еленой Тополей.

Артист признался, что пока не готов к новым серьезным отношениям. По его словам, после пережитого жизненного опыта он не имеет ни желания, ни внутреннего ресурса для построения нового длительного романа. Он признается, что его внутреннее состояние до сих пор довольно шаткое, чтобы давать шанс серьезным отношениям.

«Этот кластер поломан как мужчина и потенциальный партнер в долговременных отношениях. Пока что вышел из строя. Спасибо, хватит быть в поисках. Для меня серьезные отношения — большая ответственность. Любовь — это большая работа над собой, над отношениями. Это энергетически и эмоционально очень затратный процесс, на который ты идешь добровольно через чувства. Пройдя определенный жизненный период, сейчас я не готов и не ищу серьезных отношений», — рассказал певец в интервью Маричке Падалко.

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Тарас Тополя / © YouTube-канал Марічка

В то же время Тополя отметил, что его главным приоритетом остаются трое детей. Именно поэтому он не готов жертвовать временем и вниманием, которые уделяет сыновьям и дочери, ради новых романтических отношений.

«На мне огромная ответственность как на отце троих детей. И это всегда приоритет, который я не готов уменьшать. И готов ли кто-то когда-то это принять и серьезно что-то дальше строить, я сомневаюсь», — добавил артист.

Также музыкант признался, что после развода получает немало сообщений с вниманием от женщин как в соцсетях, так и во время личного общения. Впрочем, он сразу предупреждает о своей неготовности к новым романам.

«В соцсетях пишут и в личном общении. Ничего не делаю. Но кому-то говорю: „Я бы тебе не советовал со мной в ближайшее время ничего“. Я далеко не готов к следующим отношениям», — подчеркнул Тарас.

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Напомним, Тарас и Елена Тополи прожили в браке более 12 лет и воспитали троих детей. О расставании супруги сообщили в конце 2025 года. Причины такого решения бывшие предпочитают держать за семью замками. Несмотря на развод, бывшие супруги поддерживают связь ради воспитания детей. Ранее музыкант делился, что оставил семье квартиру, и признался, где сейчас живет сам.

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