Тарас Тополя после развода показался с 10-летним сыном за развлечениями в заснеженном Киеве

Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia

Фронтмен группы «Антитела» Тарас Тополя после новости о разводе с экс-супругой, певицей Еленой Тополей, поделился трогательными семейными кадрами.

Артист показал, как проводит время с младшим сыном в зимнем Киеве. В своем Instagram Тарас Тополя опубликовал фото с 10-летним сыном Марком. Звездный папа вместе с мальчиком устроили настоящие зимние развлечения в Сырецком парке. Именно в тот день в столице впервые за сезон выпал снег, поэтому отец и сын воспользовались случаем и слепили снеговика.

На фотографиях видно, как Тарас и Марк весело проводят время под открытым небом, наслаждаясь зимней атмосферой. Артист с юмором подписал публикацию: «Какая зима, такие и снеговики», чем сразу растрогал поклонников.

Тарас Тополя с сыном / © instagram.com/tarastopolia

В комментариях фаны активно поддержали музыканта и засыпали семью теплыми словами. Подписчики писали: «Супер, самое главное — вместе», «Это не просто снеговик, а момент детства и отцовства», «Невероятно теплые и искренние фото».

Как известно, недавно Тарас и Елена Тополя объявили о разводе, сделав совместное заявление. Супруги решили не вдаваться в детали личных причин, однако отметили: они и в дальнейшем совместно будут воспитывать троих детей — двух сыновей и дочь. К слову, не так давно музыкант также показывал сына Марка по случаю его первого юбилея, еще раз подтвердив, что отцовство для него — одна из самых ценных ролей.