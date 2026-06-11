Тарас Тополя после развода признался, где живет сейчас и как поддерживает связь с детьми и Еленой

Тарас Тополя с экс-супругой Еленой и детьми / © instagram.com/alyoshasinger

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Лидер группы «Антитіла», певец Тарас Тополя впервые подробнее рассказал о своей жизни после развода с Еленой Тополей.

Артист признался, что после завершения брака оставил общее жилье бывшей жене и трем детям, а сам переехал в другую квартиру. Сейчас музыкант живет в доме своего отца, где недавно завершил ремонт и обустроил быт.

«Я живу теперь в квартире моего отца. Был определенный период достаточно тяжелый. Бытово мне нужно было решить вопрос с ремонтом: что-то обновить, что-то изменить. Но сейчас все хорошо», — поделился Тополя в интервью Маричке Падалко.

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Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia

Несмотря на изменения в личной жизни, певец отмечает, что продолжает активно участвовать в воспитании детей. По его словам, сыновья и дочь регулярно гостят у него, остаются на ночлег, а он проводит с ними много времени и поддерживает во всех жизненных и финансовых вопросах.

«У меня есть возможность принимать их у себя, чтобы они оставались на ночь, а потом мы едем в школу и садик. Я полностью как и был, так и остаюсь в жизни детей. Мы проводим время вместе, делимся мыслями, иногда наставляю. Но я и финансово их обеспечиваю. Все закрываю и буду продолжать это делать, потому что я отец и это моя ответственность», — подчеркнул исполнитель.

Тарас Тополя с сыновьями

В то же время музыкант не скрывает, что после развода отношения с бывшей женой Еленой требуют работы. Впрочем, ради детей оба пытаются находить общий язык и поддерживать здоровую коммуникацию. А пока Тарас пытается говорить с сыновьями и дочерью обо всем откровенно.

«Работаем, стараемся, очень верю, что это все будет в таком и еще лучшем формате продолжаться ради детей. Бывает по-разному, но мы как взрослые люди находим общий язык. Я детям объясняю все простыми словами, которые они понимают на свой возраст, с акцентом, что развод — не их вина и мы с мамой их очень любим», — поделился артист.

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Напомним, Тарас и Елена Тополи были в браке более 12 лет и воспитывают троих детей. О расставании супруги сообщили в конце 2025 года, а уже в январе 2026-го суд официально расторг их брак. С тех пор бывшие супруги сосредоточились на совместном воспитании детей и сохранении конструктивных отношений ради семьи. А недавно Елена призналась, возможно ли ее воссоединение с экс-супругом.

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