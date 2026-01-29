Тарас Тополя после травм на фронте признался, при каком условии вернется на службу

Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia

Реклама

Лидер группы «Антитела» Тарас Тополя, который во время службы в ВСУ получил травмы, поделился подробностями своего состояния и дальнейших планов.

Как известно, ранее артист говорил, что во время выполнения боевых задач его стали беспокоить колени, плечи и глаза. Сейчас артист сейчас проходит реабилитацию. Певец рассказал, что восстановление после операции на левом глазу происходит успешно. По его словам, зрение почти полностью вернулось, а общее состояние здоровья заметно улучшилось.

«Продолжаю принимать необходимые препараты — и чувствую, что состояние заметно улучшается. После операции на левом глазу восстановление прошло хорошо, зрение уже почти полностью восстановилось. Поэтому шаг за шагом возвращаюсь к активной работе. Вернулся к активной творческой деятельности, сейчас финальные приготовления к всеукраинскому туру „Вдома“», — рассказал артист в интервью blik.ua.

Реклама

Тарас Тополя / © instagram.com/antytila_official

Говоря о возможном возвращении на фронт, Тарас высказался максимально четко и бескомпромиссно. По его словам, окончательное решение зависит исключительно от приказов командования.

«Вопрос не в том, готов ли я и музыканты группы. Вопрос в другом. Будут приказы и распоряжения от командиров — мы их выполним. Будет приказ — значит, „Антитела“ завершают ту деятельность, которую мы ведем сейчас, и возвращаются делать то, что нужно нашему непосредственному командиру. Это даже не будет обсуждаться», — подчеркнул звезда.

Напомним, недавно магазин одежды дизайнера Андре Тана пострадал от российского «прилета» в Херсоне. Звезда напугал последствиями и показал фото.