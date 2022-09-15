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Тарас Тополя после визита Зеленского в Изюм обратился к россиянам: "Что там ваш бункерный дед"

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Тарас Тополя после визита Зеленского в Изюм обратился к россиянам: "Что там ваш бункерный дед"

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/antytila_official

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя прокомментировал визит Владимира Зеленского в деоккупированный город Харьковской области.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденный от оккупантов Изюм в Харьковской области. Там глава государства принял участие в торжественном подъеме украинского флага.

Украинский исполнитель Тарас Тополя, который недавно вернулся с передовой, прокомментировал поездку президента. По словам артистка, это было крайне опасное путешествие, впрочем – важное.

"Киев. Утро — двести третий. Настроение — наш казак. Луна — на контрасте. Президент в Изюме. В 20 км от фронта, в зоне поражения РСЗО. Символично, мощно! Опасно, но… так важно", — прокомментировал Тополя в Instagram .

Фото: Офис президента / ©
Фото: Офис президента

В общем, после визита Зеленского в Изюм музыкант обратился к россиянам. Он намекнул им на то, что их президент не то, что на фронт не приедет, но из бункера не выйдет.

"Что там ваш бункерный дед, чмони? Слава ВСУ! Слава Украине!" – добавил Тополя.

Напомним, недавно Тарас Тополя назвал певца, который удивил его во время войны. Они вместе служили в одном батальоне, поэтому лидер "Антител" может с уверенностью говорить об артисте.

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