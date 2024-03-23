Тарас Тополя признался, что им с Alyosha помогло сохранить брак на расстоянии и о ревности жены

Солист группы "Антитела" Тарас Тополя откровенно рассказал, как с женой Alyosha поддерживал теплые отношения, когда она жила в США, и присутствует ли ревность в их браке.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" певец признался, что у них с возлюбленной доверительные отношения. Лично он не ревнует жену к какому-то другому мужчине, а вот что касается Alyosha, то Тополя говорит, что иногда она может это делать.

"Я вообще не ревнив. А Елена — по крайней мере иногда делает вид", — признался исполнитель.

Alyosha и Тарас Тополя / Фото: instagram.com/alyoshasinger

В общем, во время войны на брак пары выпало испытание – расстояние. Alyosha с детьми находилась в США, а Тарас Тополя – в Украине. У влюбленных получилось сохранить теплые отношения, поэтому певец из собственного опыта дал советы другим парам, чтобы расстояние не влияло на брак. По словам музыканта, сейчас есть Сеть, благодаря которой можно быть на связи и общаться.

"Я могу посоветовать другим женщинам и мужчинам – есть Интернет. Вы можете связываться друг с другом. Даже на фронте есть Интернет, есть возможность обозначится, сказаться, что со мной все хорошо, поговорить, выразить свои чувства, какие-то мысли, поделиться планами, поддержать друг друга", — отметил исполнитель.

Alyosha и Тарас Тополя / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Артист говорит, что нужно быть откровенными и честными друг с другом. Кроме того, в отношениях важное место занимает интим. Тарас Тополя советует не стесняться и присылать друг другу пикантные видео. По словам музыканта, это действительно работает.

"Война разлучила миллионы людей, у которых бытовые обязанности в другой стране упали на плечи женщины, при этом финансовые трудности, при этом, а это очень важно, отсутствие секса. Поэтому когда у вас есть Интернет, пожалуйста, снимайте, тренируйтесь в режиссуре, снимайте друг другу романтические видео, раскрывайте себя. Это помогает, это работает, я вам честно говорю. Дальше – быть откровенным", — поделился певец.

Alyosha и Тарас Тополя / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Кроме того, Тарас Тополя подчеркнул, что у них Alyosha есть немалая ответственность – дети. В частности, они должны делать все возможное, чтобы их сыновья и дочь были счастливы.

"В нашей семье дети – это очень важный фундамент, на котором строится будущая семья. Они нас держат вместе. У двух эгоистов всегда какие-то свои тараканы в голове, но дети – это совместная ответственность", — добавил музыкант.

Alyosha, Тарас Тополя и их дети / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Отметим, когда началась полномасштабная война Alyosha с детьми уехала в США, а Тарас Тополя остался в Украине и пошел служить. Супругам крайне редко получалось видеться. Alyosha вернулась в Украину только осенью 2023 года.

Напомним, ранее Тарас Тополя резко прошелся по украинскому шоу-бизнесу и захейтил современных артистов.

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