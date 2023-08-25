Тарас Тополя признался, как изменились их с Alyosha отношения и когда его семья вернется в Украину

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя поделился подробностями личной жизни, он рассказал, как расстояние повлияло на их отношения с женой, певицей Alyosha.

Семья артиста с начала полномасштабной войны проживает в США. Как признался Тополя, поддерживать связь на расстоянии очень сложно. Исполнитель понимает, что жене не хватает его внимания. Однако их отношение друг к другу не изменилось. По словам Тополи, самое главное, что у них сохранилось, – это доверие.

Alyosha и Тарас Тополя / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Отношения на расстоянии – это очень сложно. Сложно не потому, что у нас изменилось отношение друг к другу. Просто сложно… Ей месяцами не было, как прижаться к мужу. Она более тактильна, более романтична, ей не хватает нежности. Сложно и в психологическом плане. Плюс секс. Это ведь не нормально, у нас здоровая семья, у нас страсть с Еленой, мы любим друг друга, мы интересны друг другу... Когда ты на расстоянии, ты же не телепортируешься. Мне главное – доверие. Оно сохранилось. У нас с ней доверие друг к другу", — рассказал музыкант в интервью Славе Демину.

Вскоре уже семья Тараса Тополи вернется в Украину. Певец говорит, что детям пора идти в школу. До этого они учились дистанционно, однако из-за разницы во времени это было очень сложно делать.

Alyosha и Тарас Тополя с детьми / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"30 августа вернутся. Дети пойдут в школу, в детский сад. Нужно уже. Дети учились дистанционно. Было очень сложно, семь часов разницы во времени, они просто делали домашнюю работу", — признался музыкант.

Напомним, недавно Alyosha показала заметно подросшую дочь Машу. Также исполнительница обратилась к украинцам с особым месседжем.

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