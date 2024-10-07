Тарас Тополя признался, как неприятно удивился в одной из школ Киева: "Все дети говорят на русском"

Артист поднял языковой вопрос среди детей.
Фронтмен группы "Антитела", украинский певец Тарас Тополя признался, как неприятно удивился в одной из школ Киева.
В частности, сыновья артиста ходят в школу. Исполнитель признался, что недавно неприятно удивился, когда отводил младшего Марка в учебное заведение. Музыканта возмутило, что практически все дети разговаривают на русском. Конечно же, певец отмечает, что ответственность за это лежит на родителях, которые не приучают ребенка к украинскому. Впрочем, Тараса Тополю возмущает, что не все понимают важность перехода на родной язык, особенно что касается подрастающего поколения.
"Эта ситуация меня смущает. Вот я сейчас отвел Марка в школу утром, и все дети говорят на русском языке. Это в Киеве. Осуждать я не могу, потому что это родители, которые общаются на русском языке, с этими родителями другие родители общались на русском языке", – прокомментировал артист в интервью для Oboz.ua.
Тарас Тополя со своей женой Еленой договорился, что их дети будут общаться на украинском. Такое решение семья приняла после аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины. Впрочем, исполнитель понимает, что не все семьи так поступили. Более того, даже после начала полномасштабной войны определенная верста общества остается русскоязычной.
"В других семьях не так. И я, к сожалению, констатирую, что языковая среда в Киеве продолжает быть русскоязычной, несмотря ни на что", – добавил музыкант.
Напомним, недавно Тарас Тополя опроверг информацию, что он якобы будет идти в политику. Также артист сделал заявление о нардепке Марьяне Безуглой.
Читайте также:
- Солист "ТИК" Виктор Бронюк показал редкие фото с женой-красавицей и публично обратился к ней
- Мадонна сообщила о горе в ее семье: "Я сделала все возможное"
- Леся Никитюк закрутила новый роман: СМИ рассекретили возлюбленного ведущей и чем он занимается