Тарас Тополя признался, как неприятно удивился в одной из школ Киева: "Все дети говорят на русском"

Фронтмен группы "Антитела", украинский певец Тарас Тополя признался, как неприятно удивился в одной из школ Киева.

В частности, сыновья артиста ходят в школу. Исполнитель признался, что недавно неприятно удивился, когда отводил младшего Марка в учебное заведение. Музыканта возмутило, что практически все дети разговаривают на русском. Конечно же, певец отмечает, что ответственность за это лежит на родителях, которые не приучают ребенка к украинскому. Впрочем, Тараса Тополю возмущает, что не все понимают важность перехода на родной язык, особенно что касается подрастающего поколения.

Тарас Тополя с женой и сыновьями / Фото: instagram.com/tarastopolia

"Эта ситуация меня смущает. Вот я сейчас отвел Марка в школу утром, и все дети говорят на русском языке. Это в Киеве. Осуждать я не могу, потому что это родители, которые общаются на русском языке, с этими родителями другие родители общались на русском языке", – прокомментировал артист в интервью для Oboz.ua.

Тарас Тополя со своей женой Еленой договорился, что их дети будут общаться на украинском. Такое решение семья приняла после аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины. Впрочем, исполнитель понимает, что не все семьи так поступили. Более того, даже после начала полномасштабной войны определенная верста общества остается русскоязычной.

Тарас Тополя с женой и детьми / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"В других семьях не так. И я, к сожалению, констатирую, что языковая среда в Киеве продолжает быть русскоязычной, несмотря ни на что", – добавил музыкант.

Напомним, недавно Тарас Тополя опроверг информацию, что он якобы будет идти в политику. Также артист сделал заявление о нардепке Марьяне Безуглой.

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