Тарас Тополя признался, как оказался среди кандидатов жюри нацотбора: "Поставили перед фактом"

Музыкант также рассказал, чего больше всего боится на финале конкурса.

Украинский исполнитель, лидер группы "Антитіла", Тарас Тополя по результатам народного голосования стал членом жюри Национального отбора на "Евровидение-2023".

Как признался музыкант в телемарафоне, для него это стало настоящей неожиданностью. Он не знал, что его хотят присоединить к списку кандидатов жюри нацотбора. Когда артист победил по результатам голосования, почувствовал радость, ведь ему доверяют такую важную миссию. Также Тополя признался, что это большая ответственность для него.

Состав жюри нацотбора / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

"Для меня стало неожиданностью, что меня присоединили к списку. Команда "Суспильного" держала связь с моей командой, и меня поставили перед фактом, что я в этом перечне персон, за которых голосуют. Неожиданность, это, пожалуй, не то слово, которым можно охарактеризовать мои ощущения, больше, пожалуй, слово "ответственность", – поделился артист.

Тополя говорит, что не боится скандалов, которые могут случиться во время финала нацотбора. Он к этому готов.

"В этом для меня ничего страшного нет. После шести месяцев на нуле сложно найти то, к чему я не готов", – признался музыкант.

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/antytila_official

Тополя лишь боится не ошибиться и выбрать достойного кандидата, который будет представлять Украину на международном песенном конкурсе. Ради этого певец будет тщательно готовиться: изучать творчество конкурсантов и их жизненные взгляды.

"Единственное, чего я по-настоящему боюсь, это чтобы выбрать достойного кандидата. Это ответственная миссия. В связи этим я должен потратить большую часть своего времени, что досконально изучить всех претендентов: их творческий материал, их биографию, их заявления, их жизненную позицию и т.д. Чтобы когда дойдет момент сесть за стол жюри рядом с Джамалой и Юлией Саниной, быть уже готовым действительно объективно, максимально широко оценивать каждого из кандидатов", — добавил артист.

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