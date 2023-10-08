Тарас Тополя признался, как они с Alyosha спасли брак во время войны

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя поделился, как им с женой Еленой Тополей, известной как певица Alyosha, удалось сохранить семью во время войны.

Как известно, с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Тарас ушел на фронт, а жену с тремя маленькими детьми отправил к родителям в США.

В интервью "Голосу Америки" музыкант рассказал, что эти полтора года, которые они с женой и детьми не виделись, дались им не легко:

"К счастью, пережили. И долгие разлуки пережили. Пожалуй, потому что, несмотря ни на что, на разные проблемы, которые возникали, а они возникали, у нас есть общие дети. Это наши солнышки, ради которых, не скажу, что мы живем ради них, но во многом мы живем ради них. Мы строим наши общие планы ради них", – сказал Тополя.

Alyohsa и Тарас Тополя с сыновьями / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Артист отметил, что у него нет какого-то определенного рецепта, как можно сохранить брак на расстоянии, да еще и во время войны:

"Очевидно, что огромное количество семей разрушилось из-за войны, из-за невозможности быть вместе, из-за обострения бытовых разных проблем, из-за финансового вопроса, из-за того, что парни там, а девушки с детьми за рубежом и это совершенно разные миры. Как это уладить я не дам вам, к сожалению, какого-нибудь рецепта. В нашей семье рецепт такой, что надо подниматься над всеми разногласиями. Два эгоиста должны выключать боевой режим, включать режим согласия и примирения, иногда закрывать на что-то глаза, иногда просить прощения, иногда прощать. Как-то так мы выдержали, как-то нам удалось сохранить семью. Надеюсь, еще на десятки лет вперед", – прокомментировал Тополя.

Alyosha и Тарас Тополя / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Напомним, ранее жена Тараса Тополи певица Alyosha признавалась, что пока она была в Америке с детьми, ее съедала ревность. Артистка не скрывает, что из-за расстояния с мужем ей "срывало крышу".

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