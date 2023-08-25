Тарас Тополя признался, на какие деньги живет и сколько тратит в месяц: "Никогда не жили на широкую ногу"

Украинский исполнитель, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя рассказал о своем заработке и признался, сколько ему нужно средств в месяц.

Как признался артист, они с женой, певицей Alyosha, хорошо зарабатывали до войны. Кроме того, они особо не тратили деньги, а хранили их. Так что сейчас музыканту с семьей есть на что жить.

У группы "Антитела" сейчас тоже есть заработок. Правда, как признался Тополя, более 50 процентов прибыли они отдают на помощь украинским защитникам.

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/tarastopolia

"У нас никогда не было проблем с деньгами. "Антитела" очень активно гастролировали до коронавируса и после. У "Антител" было много гастролей в Америке, мы пели на сцене политических партий. Елена активно гастролировала. К счастью, проблем с деньгами не было, но и мы не жили никогда на широкую ногу. Не то, что я не могу себе чего-нибудь позволить, я могу много чего себе позволить", — рассказал артист в интервью Славе Демину.

Также Тарас Тополя поделился, что в месяц ему много средств не нужно. Он особо не тратит на еду, одежду почти не покупает. Единственное, на что идут средства, это вещи первой необходимости. Тополя также признался, что немалую сумму он платит за коммунальные услуги. Кстати, Alyosha за границей тоже зарабатывает деньги.

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/tarastopolia

"Я неприхотлив. Сегодня мои расходы были: я заправил пол бака бензином и купил себе два раза кофе, заеду к отцу поесть. Если брать по одежде, то у меня 90 процентов моего гардероба – это одежда, которая мне нужна для каких-то мероприятий или на сцену. Коммуналка сейчас без отопления - четыре тысячи гривен", — признался артист.

Напомним, недавно Тарас Тополя честно ответил, вернется ли служить на фронт парамедиком. Также певец прокомментировал упреки, что к артистам-военным на войне особое отношение.

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