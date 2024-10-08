Тарас Тополя признался, почему неоднозначно относится к Пугачевой и ее мужу Галкину

Фронтмен группы "Антитіла", украинский певец Тарас Тополя высказался о российских супругах артистах Максиме Галкине и Алле Пугачевой.

По мнению Тополи, звезды не несут весомой пользы для прекращения кровавой войны. Исполнитель объясняет, что, несмотря на выезд знаменитых россиян из государства-террориста и поддержку Украины, они никоим образом не давят на власть. Тем самым их медийное влияние приравнивается к нулю. К тому же украинский певец обратил внимание, что длительное время с 2014 года супруги вообще молчали о вторжении России в Украину.

"Ну смотрите, я отношусь к ним индифферентно, прозрачно. Если бы Галкин, например, заявил, что идет в президенты, и серьезно нацелился бы на кресло главы России, тогда бы я начал к нему как-то относиться, комментировать. А пока его позиция примерно настолько влияет на, скажем, позицию Путина и на деятельность этой военной машины, как взмах крыльев бабочки. Как-то параллельно. Они с Пугачевой вроде бы поддерживают Украину и все. Опять же, где они были в 2014 году, в 2015 году? И на этом спасибо", — сказал Тополя в интервью oboz.ua.

Алла Пугачева и Максим Галкин / Фото: instagram.com/alla_orfey

Напомним, недавно певец Тарас Тополя высказался о языковом вопросе среди детей. Артист назвал, что его возмутило в школе, когда он забирал оттуда сына.

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