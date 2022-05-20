Тарас Тополя признался, спорил ли с Эдом Шираном по поводу съемок в общем клипе в военной форме

Тарас Тополя признался, спорил ли с Эдом Шираном по поводу съемок в общем клипе в военной форме

В начале мая состоялась премьера совместного трека британского певца Эда Ширана и группы "Антитела" под названием 2Step.

До этого артисты записали видео к звездному коллеге с предложением поучаствовать в благотворительном концерте в Бирмингеме. Впрочем, организаторы отказали украинской группе, поскольку коллектив, который защищает страну от российских захватчиков, был в форме и держал оружие в руках.

В телемарафоне "Єдні новини" Тарас Тополя, снявшийся в клипе в военной форме, признался, спорил ли о своем виде в кадре с самим Эдом.

"Абсолютно никаких замечаний и дискуссий, потому что в участии в благотворительном концерте в Бирмингеме нам отказала не команда Эда, а именно организаторы. А организаторы этой акции никакого отношения не имели к песне и клипу", — прокомментировал певец.

Также он рассказал, что вообще не было дискуссий по поводу языка, на котором будет петь Тополя. К слову, он исполняет трек на украинском.

"Они все принимали абсолютно без замечаний. Они поддерживают Украину и монетизация пойдет на благотворительность проекта Music Saves UA", – отметил он.

Тарас Тополя: детали съемки общего клипа с Эдом Шираном

Кроме того, Тополя заинтриговал выступлением ко Дню Киева. Как признался звезда, за 12 лет существования киевской группы, коллектив впервые позвали выступить в этот праздник.

Напомним, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя рассказал о ситуации на Харьковщине. Артист отметил, что то, что украинские бойцы идут в контрнаступление, его очень радует.

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