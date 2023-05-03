Тарас Тополя прокомментировал анонсированный концерт в Крыму и намекнул, что "Антитела" "что-то знают"

Коллектив запланировал концерт на полуострове, который оккупирован Россией, на 23 августа 2024 года.

Лидер "Антител" Тарас Тополя прокомментировал недавно анонсированный концерт группы в Крыму, в городе Ялта.

В эфире телемарафона "Єдині новини" музыкант рассказал, что билеты на событие уже активно продаются. Программа концерта "Антител" в Ялте будет уникальной.

"Уже несколько тысяч билетов продано. Не буду говорить точную цифру, но очень много. Программа там будет уникальна, будет хороший разогрев, он уже начался. Разогрев в буквальном смысле этого слова", — рассказал Тарас Тополя.

Тарас Тополя / Фото: скриншот с видео

Певец также отметил, что "Антитела" выбрали именно такую дату концерта, ведь реалистичны в своих прогнозах. К слову, участники коллектива до конца лета прошлого года служили на передовой. Артисты были парамедиками 130 батальона ТРО, и сейчас они в резерве.

"Неважно, какая будет программа. Важно понимание того, что война – это 50% боевые действия наступательного и оборонительного характера, а, возможно, не 50%, но весомую часть противостояния занимает информационная история. Война – это о психологии, о сигналах и об информационных операциях. Поэтому "Антитела" очень реалистичны в своих прогнозах относительно 2024 года. И наш анонс... Задайте себе вопрос: "А вдруг "Антитела" что-то знают...", — намекнул артист.

Тарас Тополя / Фото: скриншот с видео

Тарас Тополя также отметил, что концерт в освобожденном от российских оккупантов Крыму – это реалистическое событие, которое обязательно состоится.

"Поэтому давайте рассматривать концерт группы "Антитела" как абсолютно реалистическое событие, на которое реально продаются билеты и которое реально состоится в украинском Крыму", — отметил артист.

Анонс концерта группы "Антитела" в Крыму / Фото: instagram.com/antytila_official

Напомним, 27 апреля группа "Антитела" анонсировала концерт в Крыму, который должен состояться 23 августа 2024 года. Музыканты планируют сыграть в Ялте на стадионе "Авангард" и билеты на шоу уже активно продаются. "Антитела" убеждены, что к тому времени Крым будет освобожден от российских окупантов.

Читайте также: