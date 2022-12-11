Тарас Тополя прокомментировал прогнозы касательно окончания войны: "Нужно готовиться к развалу России"

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя поделился своим мнением по поводу решающего этапа войны, о котором в своих прогнозах говорил руководитель разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Музыкант, который с начала полномасштабной войны пошел парамедиком на фронт, уверен, что совсем скоро наших врагов ждет полное поражение.

"Украинцам нужно готовиться к развалу России, к образованию новых политико-территориальных единиц на ее территории. Украинцам нужно готовиться к рассвету порабощенных народов, взятых под иго Советским Союзом и, наконец, благодаря нашему сопротивлению, получили шанс стать независимыми и начать свой свободный самостоятельный путь. Украинцам нужно готовиться к репарациям, к смене политического режима в России", — сказал Тополя в интервью "24 каналу".

Фото: instagram.com/tarastopolia

Также певец отметил, что украинцы должны быть готовы помогать друг другу после окончания войны, ведь нас ждет много дел внутри страны.

"Украинцам нужно готовиться решать свои внутренние проблемы, потому что после войны многие измененные войной люди вернутся в мирную жизнь и им нужно будет помочь найти себя в этой мирной жизни", — добавил Тополь.

Напомним, на днях Тарас Тополя вместе с супругой поздравил украинских защитников на концерте в Вашингтоне.

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