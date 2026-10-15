Тарас Тополя раскрыл, когда после развода с Еленой наконец-то стал счастливым

Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia

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Фронтмен группы «Антитела» Тарас Тополя рассказал о личной жизни после разрыва с Еленой Тополей и неожиданно признался, когда к нему вернулось чувство счастья.

Артист долго не мог в полной мере наслаждаться положительными моментами. Его отношение к собственным эмоциям изменилось лишь позже. Тарас задумался над тем, имеет ли право чувствовать себя хорошо, когда вокруг так много боли. Это внутреннее противоречие стало одним из толчков к созданию его новой песни «ОК». В композиции музыкант затронул тему личного счастья в непростые времена. В конце концов он пришел к выводу, который помог ему иначе взглянуть на свои чувства.

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«Возможно, 6 месяцев назад пришло наконец впервые. И я поймал себя во мнении, что я просто счастлив и не чувствую себя виноватым ни перед кем, что мне хорошо», — поделился певец в эфире Radio Promin.

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Тарас Тополя / © скриншот с видео

По словам Тараса Тополи, само осознание того, что он может быть счастлив без угрызений совести, стало важным личным открытием. Музыкант не скрывает, что после завершения брака ему понадобилось время, чтобы снова почувствовать внутреннее равновесие. В то же время пережитое нашло отражение в творчестве.

Напомним, Тарас Тополя и певица Елена Тополя (ранее Alyosha) объявили о разводе после многих лет совместной жизни. Бывшие супруги воспитывают троих детей. После разрыва музыкант неоднократно привлекал внимание заявлениями о личной жизни, в частности, рассказывал, ходит ли на свидание и как меняется его жизнь на новом этапе.

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