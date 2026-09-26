Тарас Тополя раскрыл правду о личной жизни после громкого развода: "У меня багаж травм"

Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia

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Лидер украинской группы «Антитела», певец Тарас Тополя раскрыл правду о личной жизни после развода с женой, артисткой Еленой Тополей.

Исполнитель уже почти год официально холостяк. Конечно, поклонников интересуют подробности его личной жизни после громкого развода. Итак, в эфире "Нашего радио" у исполнителя попытались выпросить хоть какие-то подробности. У Тараса Тополя поинтересовались, ходит ли он на свидания.

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Певец удивил, что такой опыт у него был очень давно. Сейчас на свидания Тарас Тополя не ходит. Исполнитель еще и шутит, что уже стар для этого, мол, у него трое детей и «свой багаж травм».

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«Да когда у меня свидания были… Не хожу на свидания. У меня трое детей, у меня уже свой багаж моих травм за эти годы», — честно ответил артист.

Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia

Отметим, Тарас Тополя официально развелся с супругой Еленой Тополей в конце 2025 года. Артисты расторгли брак после 12 лет супружеской жизни. Точную причину бывшие влюбленные не раскрыли, но в документах указано, что у них разные взгляды на жизнь и семью. У экс-супругов есть трое общих детей — сыновья Роман и Марк и дочь Мария.

Напомним, недавно экс-жена мэра Киева Виталия Кличко откровенно заговорила об общении с бывшим после развода. Также модель Наталья Егорова призналась, в отношениях ли сейчас.

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