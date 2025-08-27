Тарас Тополя раскрыл, за какие средства восстанавливает разрушенную ракетой квартиру и помогает ли государство

Тарас и Елена Тополи

Реклама

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя рассказал, за какие средства восстанавливает разрушенную баллистической ракетой квартиру и получает ли помощь от государства.

Жилье артиста получило серьезные повреждения в ночь на 23 июня. Вражеская ракета попала в соседний дом, а квартиру исполнителя задело взрывной волной. Тарас Тополя в интервью Oboz.ua говорит, что подавал документы на возмещение ремонтных работ от государства. Однако восстанавливать квартиру лидер "Антител" начал сразу же, как только специальная комиссия разрешила это делать. Певец говорит, что покрытие расходов от государства - процедура бюрократическая и длительная, а у них не было времени ждать, ведь надо возвращаться обратно туда жить. Поэтому, семья начала делать ремонт за собственные средства. Правда, артист добавил, что выплаты будут, но, конечно, не в полном объеме.

Квартира Тараса Тополя / © facebook.com/taras.topolya

"Пока не прошла комиссия, ничего ремонтировать нельзя было. После того, как все осмотрели и зафиксировали, мы начали ремонт. Делаем все сами, не дожидаясь выплат. Они будут, конечно, не покроют всех расходов, но сама процедура бюрократическая и длительная. А возвращаться надо быстро, учебный год не ждет, поэтому восстанавливаем жилье самостоятельно", - отметил певец.

Реклама

Однако исполнителя смущает то, что сам дом не ремонтируют. По словам Тараса Тополи, дальше будет становиться холодно, начнутся дожди, а после - снега. Если дом не ремонтировать, это все может вызвать появление плесени, что очень опасно.

"Что обидно, так это общее состояние дома. Почти три месяца после прилета ничего не происходило с восстановлением фасада. Впереди дожди и снега, и если заведется грибок или плесень - будет непросто", - добавил артист.

Квартира Тараса Тополя / © facebook.com/taras.topolya

Дом Тараса Тополи пострадал во время обстрела - что известно

Квартира Тараса Тополи подверглась разрушениям в ночь на 23 июня. Оккупанты попали баллистической ракетой в дом, который расположен по соседству с артистом. Взрывная волна задела жилье исполнителя. В квартире в этот момент находились жена певца Елена Тополя вместе со своим братом. Избранница музыканта была в шоковом состоянии, поэтому ее родственник помог быстро собраться и покинуть дом.