Тарас Тополя рассекретил свои обязанности в составе войска и как именно помогает ГУР: "У меня есть звание"

Тарас Тополя / © YouTube-канал Марічка

Реклама

Солист группы "Антитела" Тарас Тополя, который ранее заговорил о кризисах в браке, рассказал детали своей работы во время войны и высказался о политических амбициях.

Исполнитель в интервью на YouTube-канале Марички Падалко заверил, что продолжает активно работать для победы Украины, хотя уже не находится на передовой. Артист, который вместе с коллегами прошел боевой опыт в составе батальона на Харьковщине, сейчас задействован в информационной и культурной дипломатии. Тарас добавил, что координирует его работу Главное управление разведки.

"Привыкли к хейту. У меня есть звание старшего солдата. Так же Сергей Вусык и Дмитрий Жолудь (участники "Антител" - прим. ред.). В рамках выполнения боевых задач нашего батальона на Харьковщине и в Киеве по боевым распоряжениям у нас есть участники боевых действий. Сейчас выведены в распоряжение и нам задачи ставит ГУР. Это мероприятия, направленные на контрпропаганду российскую, то есть информационная работа. Это встречи с сенаторами, походы по кабинетам тех, кто принимает законы в США. Это и события в рамках проекта "Культура против войны", и концерты. И, конечно, задача – продвигать определенные месседжи. Один месседж всегда неизменен – это военнопленные", – рассказал музыкант.

Реклама

Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia

По словам Тополи, группа не только доносит правду о войне миру, но и активно участвует в материальной поддержке. Так, певец утверждает, что ГУР получило от них помощи на более 30 миллионов гривен, а общая сумма, собранная фондом группы и партнерами, - до 80 миллионов. Поэтому на хейт артист не обращает внимания.

"Только за последние два года на ГУР мы передали, собрали, закупили разных вещей на более 30 миллионов гривен. В целом наш фонд совместно с американскими фондами, United Club Ukraine, Irvai Soldiers и с теми людьми, которые приходят на концерты за рубежом, делаем донаты. Это уже где-то 70, может, 80 миллионов гривен за период, как мы были выведены с фронта, собрано и передано на нужды. Я не склонен к тому, чтобы постоянно рассказывать о том, что мы сделали, но и нужно это делать для того, чтобы, возможно, как-то поставить на место тех, кто хочет приуменьшить вклад других людей в будущую победу", - объяснил Тарас Тополя.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: ТАРАС ТОПОЛЯ: чорний список «Антитіл», перший секс, новий ХІТ і…Безугла

Напомним, ранее Тарас Тополя рассказал о проблемах со здоровьем. Артист признался, какие травмы получил во время службы.

Реклама