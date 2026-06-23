Тарас Тополя рассказал, как легендарный артист стал для него "психотерапевтом"

Боно и Тарас Тополя

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Фронтмен группы «Антитила» Тарас Тополя рассказал, как общение с лидером U2 Боно помогло ему пережить эмоционально сложный период после разрыва отношений.

После развода артист переживал тяжелый внутренний кризис. По его словам, тогда ему было сложно справиться с эмоциями самостоятельно. Неожиданную поддержку музыкант получил от мировой рок-легенды. Их знакомство произошло во время приезда U2 в Киев. Впоследствии общение переросло в теплые и доверительные беседы.

Тополя рассказал, что Боно не просто поддержал его словами, а стал тем человеком, который помог посмотреть на ситуацию под другим углом.

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«Я сказал, что мне плохо. Говорю: „Ты звонишь в такой момент, когда мне плохо“. А он как психотерапевт, короче, со мной разговаривал — довольно жестко, но эффективно», — поделился Тарас Тополя на канале Марички Падалко.

Тарас Тополя / © YouTube-канал Марічка

Украинский музыкант отметил, что не готов раскрывать подробности их личных бесед, однако называет Боно скорее наставником, чем просто другом. По словам Тополи, особое значение имеет то, что ирландский артист искренне интересуется Украиной и поддерживает украинских исполнителей.

«Я думаю, что такие люди появляются в жизни не случайно. Для меня он скорее наставник. Человек, который может сказать нужные слова в нужный момент», — отметил артист.

Помимо личной поддержки, важную роль для Тополи сыграло и творческое взаимодействие с музыкантами U2. Совместная работа над композицией стала для него способом отвлечься и вернуться к творческому ритму. Артист также добавил, что Боно неоднократно интересовался деятельностью «Антител» и положительно отзывался об их выступлениях.

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Напомним, недавно Елена Тополя рассказала о причинах развода с Тарасом Тополей и о том, что не сложилось в браке.

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