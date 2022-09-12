Тарас Тополя рассказал о сотрудничестве с Эдом Шираном: "Ему интересно и болит все, что происходит"

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя поделился впечатлениями от общения с британским музыкантом Эдом Шираном.
В августе группа "Антитіла" и Эд Ширан имели возможность вместе исполнить свой хит "2step" в Польше. Кроме того, певцы смогли пообщаться друг с другом.
Тарас Тополя признался, что получил очень приятные впечатления от общения с коллегой. Как рассказал украинский музыкант 24 канала, Ширан действительно заинтересован в том, чтобы помогать Украине.
"Эд расспрашивал об Украине, о войне. Несколько раз спрашивал, насколько долго это продлится и какие перспективы. Его действительно интересует и болит все, что происходит у нас", — рассказал Тополя.
Также "Антитіла" познакомились с командой британского певца и обсудили дальнейшие творческие планы.
"Мы много говорили и с ними, и с его друзьями. Пригласили их в Украину. Они пообещали, что обязательно приедут, как только будет случай, когда ситуация будет безопаснее, чтобы не подвергать опасности команду Эда Ширана", — поделился Тополя.
Напомним, ранее Тарас Тополя рассказал о своей службе в рядах ВСУ и признался, чего больше всего боялся на фронте.
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