Тарас Тополя рассказал о сотрудничестве с Эдом Шираном: "Ему интересно и болит все, что происходит"

В августе группа "Антитіла" и Эд Ширан имели возможность вместе исполнить свой хит "2step" в Польше. Кроме того, певцы смогли пообщаться друг с другом.

Тарас Тополя признался, что получил очень приятные впечатления от общения с коллегой. Как рассказал украинский музыкант 24 канала, Ширан действительно заинтересован в том, чтобы помогать Украине.

"Эд расспрашивал об Украине, о войне. Несколько раз спрашивал, насколько долго это продлится и какие перспективы. Его действительно интересует и болит все, что происходит у нас", — рассказал Тополя.

Антитела на концерте Эда Ширана в Польше / Фото: instagram.com/teddysphotos

Также "Антитіла" познакомились с командой британского певца и обсудили дальнейшие творческие планы.

"Мы много говорили и с ними, и с его друзьями. Пригласили их в Украину. Они пообещали, что обязательно приедут, как только будет случай, когда ситуация будет безопаснее, чтобы не подвергать опасности команду Эда Ширана", — поделился Тополя.

Напомним, ранее Тарас Тополя рассказал о своей службе в рядах ВСУ и признался, чего больше всего боялся на фронте.

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