Тарас Тополя рассказал о своем бизнесе и сколько зарабатывает во время войны

Лидер группы "Антитела", украинский певец Тарас Тополя рассказал, что приносит ему доход во время войны и сколько вообще зарабатывает средств.

Артист признается, что не страдал от нехватки денег. В частности, музыкант умеет зарабатывать, не тратит деньги впустую, знает им цену и в случае необходимости экономит. Сейчас Тополе приносит доход не только концертная деятельность, но и бизнес, который он ведет в паре с клавишником коллектива Сергеем Вусиком. Правда, в подробности исполнитель вдаваться не стал. Тарас Тополя рассказал, что, конечно же, немалые суммы они пересказывают на благотворительность. Обычно музыканты помогают закрывать сборы на нужды защитников.

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/tarastopolia

"У нас с Сергеем есть бизнес. Не хочу о нем рассказывать. Я никогда не нуждался. Много денег я и Сергей Вусик отдаем на благотворительность. Мы это не афишируем. Как правило, это происходит в таком авральном формате: надо что-то срочно – закрыли. Но мы зарабатываем и зарабатываем неплохо. Когда мы решим, что это нужно обнародовать, мы это обнародуем, и, возможно, это удивит многих", - рассказал артист на проекте "Муз_Тренд".

Хотя Тарас Тополя не прибегает к конкретике, ведь не любит говорить о заработках, но признается, что его доход составляет более 5 тысяч долларов. Певец отмечает, что всегда с умом подходил к расходам. Поэтому исполнитель радуется, что может обеспечивать себя и свою семью и не испытывать ни в чем нужды.

Тарас Тополя с женой и сыновьями / Фото: instagram.com/tarastopolia

"Мой заработок — 5 тысяч долларов плюс. Я не люблю говорить о деньгах, потому что это самая неприятная тема, а особенно когда кто-то их считает. Группа "Антитела" встретила полномасштабное вторжение, когда у нас было достаточно много денег на счетах. Почему? Поэтому что мы относимся к расходам очень скрупулезно, в пределах разумного. Мы не купим квартиру, новую машину. К деньгам, их зарабатыванию и расходам нужно подходить с умом. А это в "Антител" было всегда и есть у меня. Поэтому у меня, к счастью, есть возможность обеспечивать свою семью в необходимой степени", - добавил артист.

Напомним, ранее Тарас Тополя выскалаз свое отношение к скандальному певцу Олегу Виннику. Солист "Антител" признался, что не может его осуждать, и объяснил почему.

Читайте также: