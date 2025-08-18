- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 926
- Время на прочтение
- 2 мин
Тарас Тополя рассказал о восстановлении разрушенной ракетой квартиры и когда снова там будет жить
Тем временем Елена Тополя рассекретила, где сейчас находятся их дети и какую активность им подготовила.
Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя рассказал о восстановлении их с женой Еленой Тополей разрушенной ракетой квартиры.
Дом супругов пострадал от вражеского снаряда в ночь на 23 июня. Тогда баллистическая ракета попала по дому, который расположен по соседству с Тополями. От мощной взрывной волны пострадало жилье супругов.
Тарас Тополя на проекте "ЖВЛ представляє" говорит, что восстановление квартиры уже почти завершено. Артист убежден, что к началу учебного года они вернутся в дом. Также дети супругов не будут менять ни школу, ни кружки.
"У нас сейчас завершается восстановление квартиры. Я думаю, еще несколько недель до первого сентября и в ней можно уже будет снова жить. Соответственно, планируем детей отправить в те школы, в которые ходили, в те же самые кружки", - говорит артист.
Кстати, дети супругов сейчас находятся у родственников в Америке. Однако после возвращения из Штатов сыновья артистов отправляются в поход в Карпаты, который организуют приятели семьи.
"Мы выбрали поход в Карпаты. Это наши близкие знакомые. Мы уверены, что там много взрослых нянек, которые справятся. Наши мальчики подросли, и пришло время и им попробовать, как это. Нам надо подготовиться к новому учебному году", - добавила артистка.
Напомним, недавно квартира ведущей Екатерины Соляр подверглась разрушениям во время обстрела Киева. Журналистка показывала, как выглядел ее дом.