Тарас Тополя резко прошелся по украинскому шоу-бизнесу и захейтил современных артистов

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя неожиданно раскритиковал украинский шоу-бизнес и объяснил, почему негативно к нему относится.

Музыкант считает, что в Украине нет такого понятия как шоу-бизнес. В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" артист объяснил, что в стране просто проседает эта индустрия, особенно во время войны.

"Украинский шоу-бизнес всегда надо в кавычках писать, потому что это не "шоу" и не "бизнес". Это что попало! Всегда, к сожалению, был и еще пока таким есть. Чтобы это был "шоу-бизнес" — должна быть индустрия, а ее нет, а с войной тем более. Есть шоу-бизнес в США", — отметил музыкант.

Тарас Тополя

Также Тарас Тополя рассказал о дружбе с украинскими артистами. По словам исполнителя, у него нет как таковых дружеских отношений. Впрочем, с определенными артистами Тараса Тополю объединяет общая цель. В частности, знаменитости присоединились к общественной организации и борются за авторские права, чтобы музыкантов на этом не обманывали и честно им выплачивали заработанные средства.

"Мы приятельствуем с Валерием Харчишиным. Дружба у нас простая и прямая – мы боремся за авторское право. Я не скажу, что мы дружим, но есть сообщество приятелей и единомышленников, а это Lama, Фоззи, Фагот, Виталий Кириченко, группа Go_A. В нашем сообществе очень много талантливых и творческих людей, я не могу назвать их всех своими друзьями, но то, что нас объединяет общая цель и мы идем рука об руку, и поддерживаем друг друга в трудные времена — это я могу сказать точно ", — прокомментировал музыкант.

Тарас Тополя / Фото: скриншот с видео

Впрочем, Тарас Тополя все же добавил, что у него отличные приятельские отношения с участниками "Антител", а также с певцом Александром Пономаревым.

"Так, чтобы собираться, жарить шашлыки… Я это с "Антителами" делаю довольно редко. Вот кстати, Саша Пономарев — я могу сказать, что он приятель", — добавил артист.

Читайте также: