Тарас Тополя резко высказался о концертах в боевых зонах: "В окопах не до песен"

Украинский певец, фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя прокомментировал артистов, которые часто наведываются к бойцам с концертами.

По словам Тополи, он не будет раздавать советы, где и кому сейчас находиться. Однако лично он считает неуместными концерты для бойцов в прифронтовой зоне.

"Сейчас мне сложно ответить, где место артиста – или на передовой, или где-то в актовом зале какой-то бригады. Давайте будем откровенными, в окопах – не до песен. Приезжают петь на какую-то третью линию, где находится штаб бригады, или какой-то актовый зал за 30 км от фронта", – отметил фронтмен в интервью NV.

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/tarastopolia

Впрочем, Тарас считает, что это может быть хорошо для Украины. Потому что тогда у государства будут гражданы, которые не выехали за границу. И они смогут встать на защиту родины.

"Но, опять же, я не стану никого осуждать. Считаю, что если человек остается здесь, в Украине, и сейчас, например, этот певец или певица, или музыканты, ездят с концертами, а завтра они могут пойти на обучение на два месяца и отправиться на передовую, потому что страна позовет их", – добавил Тополя.

Напомним, недавно певец Тарас Тополя прокомментировал поведение украинцев, которые за время войны опустили руки. Он дал действенные советы, как справиться с таким состоянием.

Читайте также: