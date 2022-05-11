Тарас Тополя с фронта а капелла исполнил отрывок из песни 2Step, которую записал с Эдом Шираном

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя порадовал поклонников исполнением вживую отрывка из дуэтной песни с Эдом Шираном.

Как известно, в начале мая состоялась премьера совместной композиции британского певца Эда Ширана и лидера группы "Антитела" Тараса Тополи под названием 2Step.

Сейчас украинский певец служит в терробороне и защищает нашу землю от российских захватчиков. В свободную минуту артист решил порадовать своих поклонников, и вживую спеть свой отрывок из композиции.

Как отметили юзеры, а капелла это звучит еще красивее: "Это кайф, спасибо за такую романтику в такие времена", "это можно слушать без остановки", "обожаю вас и вашу семью", "благодарю вас, Тарас, за все - за ваши песни, за вашу любовь, за вашу семью".

Напомним, что на днях Тарас Тополя на станции метро Крещатик в Киеве неожиданно спел в дуэте вместе с легендарным Боно из U2.

Читайте также: