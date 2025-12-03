ТСН в социальных сетях

Тарас Тополя с обнаженным торсом спел о чувствах в эмоциональном клипе группы "Антитела"

Коллектив презентует страстный клип на новую песню "Відколи".

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Группа "Антитела"

Группа "Антитела" / © Пресс-служба групы "Антитіла"

Украинская группа "АНТИТИЛА" презентовала новую песню "Відколи" и чувственную видеоработу, созданную на основе замедленных метафорических сцен.

Композиция погружает в состояние тишины, боли и памяти — в моменты, когда любовь уже не звучит словами, но продолжает жить во взглядах и прикосновениях. В клипе образы построены вокруг поцелуев — юных и взрослых, нежных и пронизанных войной. А сам солист Тарас Тополя предстает с обнаженным торсом.

Визуальный ряд снимали на черном фоне среди белых эустом — символа чистых чувств и верности. Некоторые сцены происходят на фоне сакуры, которая олицетворяет быстротечность жизни и хрупкость прощания. Символы сливаются в философскую историю о чувствах, которые способны пережить время.

Кстати, это одна из первых украинских видеоработ, снятых на камеру Alexa 35 Xtreme, что позволило передать гипнотическую пластику каждой эмоции и максимальную кинематографичность кадров.

«„Відколи“ — о состоянии, знакомом к сожалению многим в Украине в это непростое время. Когда уже нет эмоций, аргументов, выяснений и выводов. А есть молчаливая тишина, которая гремит громче любых слов. Клип не рассказывает линейную историю — он существует как состояние, как серия эмоциональных вспышек, складывающихся в одну общую память о любви, которая не исчезает без следа», — прокомментировал фронтмен Тарас Тополя.

Напомним, недавно Тарас и Елена Тополи объявили о разводе после 12 лет брака. Бывшие супруги сделали ошеломляющее заявление.

