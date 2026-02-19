Тарас Тополя спел с мировыми легендами в поддержку Украины и довел до мурашек

Тарас Тополя и U2 / © instagram.com/antytila_official

Мировые рок-легенды U2 вместе с солистом группы «Антитела» Тарасом Тополей презентовали совместную композицию "Yours Eternally«.

Песня вошла в новый EP ирландцев «Days Of Ash», в котором каждый трек посвящен конкретному человеку и имеет глубокое личное послание. Композиция появилась после встреч музыкантов в Киеве и Лондоне. Фронтмен U2 Bono вспомнил первое знакомство с украинскими коллегами и подчеркнул их внутреннюю силу.

«Когда мы впервые встретились, несмотря на все, что происходило, несмотря на ежедневные ужасы, которые переживали украинцы, и Тарас, и его друзья, они не падали духом. У них также было это немного черное чувство юмора и тот дерзкий дух, который мы так любим в лучшем рок-н-ролле — такая сила личности, которая будто бросает вызов самим временам, в которых мы живем… И именно этот дух мы пытались передать в Yours Eternally» — сказал ирландский рок-музыкант.

Гитарист группы The Edge отметил важность свободы и достоинства как общих ценностей: «Мы верим в мир, где границы не стираются силой… И мы стоим на нем вместе».

В свою очередь фронтмен «Антител» Тарас Тополя рассказал о символическом значении слова «воля», которое стало ключевым в композиции. Он пояснил, что для него это не просто термин, а глубокий смысл, заложенный в истории и современности Украины. Именно это слово впоследствии стало эмоциональным центром композиции, к записи которой он присоединился без колебаний.

«Однажды Bono спросил меня: каким одним словом можно выразить украинский характер? Я ответил не задумываясь — воля. Прошло некоторое время, и он прислал мне демо „Yours Eternally“ со словами — я чувствую что это, как никогда, нужно всем нам сегодня. Когда я услышал припев песни, который состоял только из одного украинского слова „воля“, и был спет Bono, The Edge и Ed Sheeran, у меня побежали мурашки по телу. А когда Bono сказал, что в песне не хватает моего голоса, то мы с командой, несмотря на блэкауты, воздушные тревоги и все трудности, все же записали его на студии. Так произошла эта объединенная общими ценностями песня», — рассказал фронтмен «Антител».

Тарас Тополя, Эд Ширан и U2

Лирик-видео стало логичным и эмоциональным продолжением истории трека. В видеоряде появились музыканты «Антител», их военные побратимы и гражданские украинцы. Таким образом авторы подчеркнули, что песня рождена из реальных переживаний и посвящена реальным людям.

Композицию сознательно создавали в светлом, мажорном звучании, несмотря на драматический контекст ее появления. Лирика подана в форме письма с передовой — это обращение к друзьям с призывом сохранять веру, не терять надежды и уверенно двигаться вперед вместе.