Тарас Тополя удивил фотографией 17-летней давности: как выглядел певец тогда

Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя продемонстрировал старое фото в соцсетях.

В Instagram группы опубликовали фотографию, на которой юный Тарас Тополя позирует для фотосета на белом фоне. У 21-летнего певца были темные волосы и другая прическа, совсем не похожую на ту, которая у него сейчас. Тополя одет в стильную для 2008 года одежду — красная футболка, белый джинсовый жакет и темно-синие полосатые брюки Однако звезду довольно легко узнать — та же улыбка и блеск в глазах. В посте группы отметили, что это был первый фотосет "Антител".

Тарас Тополя / © instagram.com/antytila_official

Тарас Тополя / © instagram.com/antytila_official

Архивное фото вызвало эмоциональную реакцию фанатов в комментариях. Многие поклонники заявили, что начали слушать их песни еще с первых шагов группы на творческом пути. Некоторые ценители отметили, что сначала подумали, что фотографии — это искусственный интеллект.

С тех пор я вас слушаю!

Извините, думала сначала, что это ИИ фото сделал.

Мне очень нравятся эти фото! Какие чудесные воспоминания из прошлого

Напомним, недавно Елена Тополя призналась, как поддерживает романтику в браке несмотря на насыщенный график и воспитание детей. Певица поделилась секретами, как им с мужем удается находить время друг для друга.